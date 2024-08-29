Литва потратит 14 млн евро на рентгеновский контроль на границе с Белоруссией и Россией

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Литве системы рентгеновского контроля будут установлены на железнодорожных станциях Кибартай (Нестеров на российской стороне) и Стасилай (Бенякони на белорусской стороне), сообщает агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG).

"Системы рентгеновского контроля на железнодорожных станциях Кибартай и Стасилай установит строительная компания Conres LT почти за 14 млн евро (без учета НДС). Дочерняя компания по управлению инфраструктурой "Литовских железных дорог" LTG Infra вместе с Таможенным департаментом, который будет финансировать покупку оборудования, подписали соответствующие договоры с Conres LT", - говорится в сообщении.

Рентгеновские установки, по словам генерального директора LTG Infra Витиса Жалимаса, сделают контроль на границе Литвы более эффективным.

"Кроме того, установленные системы рентгеновского контроля позволят ускорить таможенные процедуры, организовать досмотр без дополнительных затрат времени, маневрирования и занятия инфраструктуры, создавая максимальную скорость движения поездов по транспортному коридору", - добавил Жалимас.

Рентгеновское досмотровое оборудование будет проверять составы по всей длине и высоте. Сканирование будет происходить во время движения поезда, системы будут автоматически определять тип вагона и работать без перерыва.

Рентгеновские системы планируется установить ко второму кварталу 2026 года.

Литва 22 июля 2022 года ввела ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область России с определенными оговорками и квотами на объемы различных подсанкционных грузов. Расчет квот, по утверждению Литвы, сделан на основании средних показателей грузопотока за последние годы. При этом транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Как отмечали ранее в пресс-службе Калининградской железной дороги, планируемая Литвой установка системы рентгеновского контроля на российско-литовской границе на станции Кибартай позволит полностью контролировать ж/д перевозки грузов из Калининграда в Россию и страны СНГ.

15 февраля 2023 года Литва уведомила белорусскую сторону о приостановке движения грузовых поездов из Белоруссии в Литву через пункт пропуска Стасилай в связи с "повышенной угрозой национальной безопасности Литвы из-за больших потоков контрабанды, перевозимой поездами из Белоруссии". Литовская таможня заявляла, что возобновление грузовых перевозок через этот пункт пропуска планируется после установки стационарной системы рентгеновского контроля.

Грузовые поезда из Белоруссии в Литву сейчас проходят через железнодорожный пограничный контрольно-пропускной пункт Кена (Гудогай на белорусской стороне), где рентгеновская система действует с октября 2022 года.