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МВФ расширит финансирование программ EFF/ECF в Молдавии на $151 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) расширит финансирование двух реализуемых в Молдавии кредитных программ – в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и механизма расширенного кредитования (ECF) суммарно на $151 млн. Об этом сообщила пресс-служба молдавского парламента со ссылкой на проекты соответствующих изменений в законы о привлечении внешнего госзайма от МВФ.

"Финансовая помощь МВФ будет увеличена после того, как в ходе последней миссии фонда было установлено, что Молдавия добилась существенного прогресса", - приведены в сообщении слова госсекретаря Минфина страны Иона Гумене.

В рамках программы EFF финансирование увеличено на $126 млн, ECF – на $25 млн.

40-месячная программа ECF/EFF для Молдавии, одобренная 21 декабря 2021 года и расширенная в мае 2022 года, поддерживается кредитом в размере около $805 млн, из которых около $608 млн уже выплачены. Кроме того, в декабре 2023 года была одобрена новая договоренность в рамках RSF (финансирование для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости) на сумму около $175 млн, из которых выплачено $44 млн.

Финансирование ECF имеет нулевую процентную ставку с льготным периодом 5,5 лет и сроком погашения 10 лет, EFF – годовую ставку, равную базовой ставке SDR, подлежит погашению в течение 10 лет с льготным периодом 4,5 года. Программа RSF рассчитана на 20 лет с льготным периодом 10,5 лет, в течение которого основная сумма долга не возвращается.

В первой декаде октября миссия МВФ проводила консультации с властями Молдавии в контексте очередного обзора двух кредитных программ и оценки ситуации в экономики.

МВФ Молдавия
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