Россия и Венесуэла подписали документы о сотрудничестве в энергетике, IT и автопроме

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла на 18-м заседании межправительственной комиссии подписали дорожную карту сотрудничества в области геологии и недропользования по углеводородному сырью на период 2024-2026 годов, сообщает национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Подробности документа не приводятся.

PDVSA подписала ряд меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями: с "Росзарубежнефтью" - по обучению и техническим консультациям в области комплексной безопасности энергетического сектора; с "ТНГ-Групп" (дивизион "Таграса" по поиску и разведке полезных ископаемых) - в области предоставления нефтесервисных услуг и технологий повышения нефтеотдачи на месторождениях сверхтяжелой нефти; с "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") - по вопросам промышленной безопасности в нефтяной промышленности, а также с Казанским федеральным университетом - по обучению и консультированию в области нефти, газа и нефтехимии.

Также наметился проект создания в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси, произведенных "КАМАЗом". Соответствующий меморандум автопроизводитель подписал с венесуэльской JC International 2004 CA.

Кроме того, венесуэльская авиакомпания Conviasa изучит сотрудничество с "РТ-Проектные технологии" в области информационных технологий в авиационной сфере.

18-е заседание Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня (КВУ) состоялось в Каракасе 7 ноября.