ВВС Израиля нанесли удары по городу Тир в Ливане

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные продолжили наносить удары по предполагаемым объектам ливанского шиитского движения "Хезболла", атаковав, в частности, город Тир (Сур) на юге Ливана, сообщает Национальное информационное агентство страны (NNA).

По его сведениям, по городу были выпущены две ракеты.

Кроме того, ВВС Израиля также нанесли серию ударов по населенному пункту Сафад-эль-Баттих на юге Ливана.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин" сообщает, что в результате израильских ударов по Тиру пострадали несколько человек.