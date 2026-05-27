Израиль сообщил об ударах по "Хезболле" в городе Тир

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по группировке "Хезболла" в городе Тир на юге Ливана, сообщает в среду The Times of Israel.

ЦАХАЛ отметила, что удары нацелены на командные центры "Хезболлы" в Тире и его окрестностях.

Ранее в среду израильские военные предупредили о том, что с этой территории нужно эвакуироваться.

Древний город Тир входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание Тира датируется XIV веком до н.э. Считается, что в этом городе изобрели пурпурную краску. Тир основал в Средиземноморье такие колонии, как Карфаген, Катис и другие. В Средние века Тир был одним из главных городов Востока. В городе сохранились памятники архитектуры времен античности.