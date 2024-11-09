В Амстердаме на три дня запретили демонстрации после нападений на израильтян

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Амстердама с пятницы ввели трехдневный запрет на проведения демонстраций после случаев нападения на израильтян.

По данным CNN, также запрещено закрывать лицо и носить предметы, которые могут провоцировать нарушение порядка.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, после футбольного матча Лиги Европы, по итогам которого амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" со счетом 5:0, израильские болельщики подверглись нападениям. У нападавших были палестинские флаги, они скандировали: "Свободу Палестине".

Издание The Times of Israel писало, что перед нападением в соцсетях появились видео, на которых израильские болельщики скандировали оскорбительные лозунги в сторону арабов и палестинцев.

Задержаны были 62 человека.