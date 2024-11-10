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Полиция в Амстердаме задержала около 100 человек во время пропалестинских демонстраций

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов в воскресенье задержала примерно 100 человек во время несанкционированных акций протеста в Амстердаме, сообщает Associated Press.

Собравшиеся в центре Амстердама протестующие скандировали пропалестинские лозунги, среди которых - "Свободу Палестине".

Городские власти запретили проведение акций в выходные после того, как ранее на этой неделе в Амстердаме произошло нападение на израильских болельщиков.

В воскресенье запрет был продлен до утра четверга.

Совет национальной безопасности Израиля, в свою очередь, призвал сограждан воздержаться от посещения запланированного на 14 ноября футбольного матча в Париже, а также других мероприятий в Европе.

В Амстердаме в ночь на пятницу после футбольного матча Лиги Европы, в котором амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 5:0, израильские болельщики подверглись нападениям. У нападавших были палестинские флаги, они скандировали: "Свободу Палестине".

Амстердам Тель-Авив Аякс Израиль
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