Избранный президент США Трамп сформировал команду для подготовки к инаугурации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, сформировал комитет, ответственный за его инаугурацию, которая должна пройти 20 января 2025 года, сообщило агентство Associates Press (AP), ссылаясь на штаб избранного президента.

"Это станет началом работы моей администрации", - заявил Трамп, его слова приводит агентство.

Сопредседателями комитета назначены два сторонника Трампа - инвестор из Флориды Стивен Уиткофф и бывший сенатор от Джорджии Келли Лоффлер.

Телеканал CNN сообщает, что Трамп еще не подписал с администрацией действующего президента США Джо Байдена ряд документов о переходном периоде, которые необходимы для передачи власти. В частности, Трамп не стал подписывать меморандумы о получении доступа к офисным помещениям, коммуникациям и оборудованию.

Источник CNN, знакомый с процессом, сообщил, что с администрацией Байдена также все еще прорабатываются детали соглашения об этике, которое требуется в соответствии с законом о переходном периоде.

Советник Трампа, в свою очередь, сказал телеканалу, что главным приоритетом переходной команды является отбор и проверка кандидатов на высшие посты в правительстве.

Как сообщалось, Трамп и Байден встретятся в Овальном кабинете в среду, 13 ноября.