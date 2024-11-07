Руководитель штаба Трампа может стать главой аппарата Белого дома

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Кандидатуру руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Сьюзи Уайлс рассматривают на должность главы аппарата Белого дома, сообщает в четверг NBC News со ссылкой на источники.

"Уайлс, которая помогла Дональду Трампу одержать невероятную и ошеломляющую победу в президентской гонке, считается одним из главных кандидатов на пост главы аппарата Белого дома", - информирует телеканал.

В случае, если Трамп после вступления в должность президента назначит Уайлс главой аппарата Белого дома, она станет первой женщиной на этом посту, отмечает NBC.

Главой аппарата Белого дома в администрации президента Джозефа Байдена является Джефф Зиентс.