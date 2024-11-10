Трамп не включит в состав будущей администрации Никки Хейли и Майка Помпео

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Дональд Трамп объявил, что не пригласит в правительство бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео, которые работали на этих постах во время его первого президентства.

"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил: "Мне очень понравилось работать с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране".