В Париже усилят меры безопасности на время матча между Францией и Израилем

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Франции намерены привлечь четыре тысячи сотрудников спецслужб для обеспечения порядка на футбольном матче между Францией и Израилем, сообщает в воскресенье EFE.

Матч должен состояться в Париже в четверг на будущей неделе.

"На подходах к стадиону и внутри него будет усиленное присутствие сотрудников полиции и представителей МВД, примерно четыре тысячи человек", - цитирует слова префекта парижской полиции Лорана Нуньеса агентство EFE.

По его словам, речь идет "об очень проблемном матче" в силу инцидентов, которые ранее произошли в Амстердаме.

Как сообщалось, в Амстердаме в ночь на пятницу, после футбольного матча Лиги Европы, по итогам которого амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 5:0, израильские болельщики подверглись нападениям. У нападавших были палестинские флаги.