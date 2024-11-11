Израильская авиация атаковала объекты "Хезболлы" в Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в понедельник нанесли удар по окрестностям сирийского города Хомс, сообщает Middle East Observer.

По первоначальным данным, целями удара стали склад боеприпасов и несколько фур ливанского шиитского движения "Хезболла", объекты которого, как утверждают израильтяне, есть и на территории Сирии.

Сообщается о жертвах, но число погибших и пострадавших не уточняется.

Израильская авиация и ранее наносила удары по Сирии; неделю назад атаке подвергся город Эль-Кусайр, расположенный на западе страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила тогда, что на основе разведданных нанесла удар по хранилищу оружия движения "Хезболла" в Эль-Кусайре.

В ЦАХАЛ заявили, что структура "Хезболлы", ответственная за снабжение боеприпасами, в последнее время расширила активность в Сирии около сирийско-ливанской границы. "Это еще один пример того, как "Хезболла" разворачивает инфраструктуру материально-технического снабжения для перевозки оружия контрабандой из Сирии в Ливан", - сказали в ЦАХАЛ.

Кроме того, в ЦАХАЛ также подтвердили информацию об ударах по объектам южнее Дамаска. Израильские военные уточнили, что атаке подверглось местное отделение разведслужбы "Хезболлы", в которое, по сведениям ЦАХАЛ, входит "независимая сеть по сбору разведданных, координации и оценке".