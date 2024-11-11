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Шольц и Трамп изъявили готовность сотрудничать во имя мира в Европе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся телефонной беседы согласились, что будут сотрудничать в деле обеспечения мира в Европе, сообщают мировые СМИ со ссылками на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Чиновник сообщил о телефонном разговоре и отметил, что стороны "договорились работать вместе над возвращением мира в Европу".

Они также "обменялись мнениями по вопросам германо-американских отношений и имеющихся геополитических вызовов".

Шольц, по словам Хебештрайта, также "подчеркнул готовность правительства Германии продолжать многолетнее успешное сотрудничество между правительствами двух стран".

Дональд Трамп Олаф Шольц США ФРГ
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