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Трамп предложил губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность планирует назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм главой министерства внутренней безопасности, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение о выборе Ноэм "гарантирует, что лояльный Трампу человек возглавит министерство, которое Трамп считает приоритетным и которое является ключевым в его внутренней повестке дня". При этом это предложение избранного президента должен еще утвердить Сенат США.

В настоящее время пост занимает Алехандро Майоркас.

Кристи Ноэм выросла на семейном ранчо в округе Хэмлин в Южной Дакоте. В 2012 году она получила степень бакалавра политологии в университете Южной Дакоты.

В 2006 году Ноэм выиграла выборы в Палату представителей Южной Дакоты. Впоследствии ее переизбирали в палату в 2008-2016 годах.

В 2019 году она вступила в должность губернатора Южной Дакоты. На выборах 2022 года была повторно избрана на этот пост.

Ноэм выступает за необходимость решения экономических проблем в США и упрощение налогового кодекса. По ее мнению, США необходимо отказаться от зависимости от иностранной нефти. Кроме того, Ноэм неоднократно выступала в поддержку миграционной политики Трампа.

Дональд Трамп США Южная Дакота Кристи Ноэм
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