Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру члена Палаты представителей от штата Флорида Майка Уолтца на пост советника по нацбезопасности, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последние дни конгрессмен бывал в имении Трампа Мар-а-Лаго.

СМИ подчеркивают, что советник по национальной безопасности назначается президентом без одобрения Сената.

Уолтц входит в комитеты Палаты по разведке, вооруженным силам и иностранным делам.

В прошлом он поддерживал помощь Украине, но требовал "условий", включая увеличение расходов со стороны европейских союзников, дополнительный контроль за расходованием средств и сочетание помощи с мерами по обеспечению безопасности границ.

Он также был ярым критиком вывода войск администрацией действующего президента США Джо Байдена из Афганистана в 2021 году.

Прежде чем баллотироваться в Конгресс, Уолтц занимал различные должности в области национальной безопасности в администрации 43-го президента США Джорджа Буша, Пентагоне и Белом доме.