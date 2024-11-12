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Глава Минобороны Филиппин заявил о требовании КНР уступить территории

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНР оказывают все больше давления на Манилу, требуя отказа от ее позиции по территориальному спору с Пекином в Южно-Китайском море, заявил министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро на пресс-конференции с главой Минобороны Австралии Ричардом Марлзом. Его цитируют западные СМИ.

"Мы видим возрастающие требования Пекина, чтобы мы отказались от наших суверенных прав на море", - сказал Теодоро.

По его словам, оборонные соглашения с партнерами, подобными Австралии, послужат средством сдерживания Китая.

Марлз заверил, что Канберра хочет теснее сотрудничать с Манилой в сфере оборонной промышленности, и в связи с этим собирается направить в начале 2025 года команду инженеров на Филиппины для оценки обстановки.

СМИ напоминают, что это уже пятая с августа 2023 года встреча министров обороны двух стран. В сентябре 2023 года Австралия и Филиппины, высказывающие беспокойство в связи с политикой КНР в регионе, подписали договор о стратегическом партнерстве, впервые провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море. Филиппины в 2024 году впервые присоединились к военным учениям в Австралии.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговых потоков на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

В августе служащие береговой охраны КНР и Филиппин трижды вступали в конфликт у отмели Сабина (китайское название - риф Сяньбинь) в Южно-Китайском море. Стороны обвиняли друг друга в преднамеренных попытках тарана.

Австралия Китай Филиппины Южно-Китайское море Спратли Гилберто Теодоро Ричард Марлз
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