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Администрация Байдена ускорит распределение средств на борьбу с изменением климата

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует до прихода к власти Дональда Трампа распределить все остающиеся в ее распоряжении средства на проекты по борьбе против изменения климата, сообщает в понедельник CNN.

"У нас еще полно работы, и у нас есть 72 дня, как я думаю, чтобы со всем справиться", - заявил, говоря о распределении этих средств, старший советник президента США по вопросам экоинноваций и внедрения зеленой энергии Джон Подеста журналистам на полях климатического саммита COP29 в Баку.

По его словам, администрация Байдена намерена выполнить все свои обязательства в рамках принятого в 2022 году Закона о снижении инфляции, который, помимо прочего, предусматривает выделение федеральными властями штатам денег на борьбу против изменения климата.

При этом CNN отмечает, что основная часть этих денег и так уже израсходована. По подсчетам телеканала, администрация Байдена ранее уже распределили примерно $103 млрд – 92% всех средств на климат в рамках Закона о снижении инфляции.

CNN подчеркивает, что уже после победы Трампа на выборах администрация Байдена объявила о некоторых новых мерах, направленных на защиту окружающей среды. В частности, речь идет об ограничении добычи нефти в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканец Трамп одержал уверенную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

США Джо Байден Дональд Трамп
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