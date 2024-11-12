Алиев обвинил страны Запада в клевете на Азербайджан как место проведения COP29

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кампания клеветы в отношении страны после выбора ее в качестве места проведения COP29 является хорошо организованной акцией со стороны ряда стран Запада.

"Как только Азербайджан был выбран страной проведения COP29, он стал мишенью. И это была хорошо организованная, хорошо скоординированная клеветническая кампания против нашей страны", - сказал он на открытии климатического саммита СОР29 в Баку.

"К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся методом действий некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах", - отметил он.

Он также выступил с посланием к тем кругам, которые уже почти год пропагандируют бойкот конференции. "Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота COP29 в Баку. У меня для них плохие новости: у нас зарегистрировано (на COP29 - ИФ) 72 тысячи участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку", - добавил он.

Президент подчеркнул, что ЕС являлся инициатором подписания в июле 2022 года соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном в энергетике. "Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии (ЕК). Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просила нас помочь", - сказал Алиев.

Климатическая конференция COP29 проходит в Баку 11-22 ноября.