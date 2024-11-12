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Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты
Заблокированные оппозицией мосты в Абхазии
Фото: РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Активисты оппозиции, перекрывшие три автомобильных моста на въезде в Сухум, прекратили свою акцию, движение транспорта возобновилось.

"Участники протестной акции разблокировали автодорогу после того, как им стало известно, что все задержанные 11 ноября оппозиционеры освобождены из-под стражи", - сообщают абхазские СМИ.

12 ноября из-под стражи были освобождены Омар Смыра, Аслан Гварамия, Рамаз Джопуа, Гарри Кокая. Ранее поступило сообщение о том, что был освобожден экс-депутат парламента Тенгиз Агрба, которого задержали еще 9 ноября за оскорбительные публикации в социальных сетях в адрес президента республики Аслана Бжании.

Административные дела в отношении задержанных были закрыты, сообщила журналистам один из адвокатов активистов. В пресс-службе Сухумского городского суда подтвердили, что суд прекратил судопроизводство по административным делам в отношении задержанных 11 ноября.

"К нам в суд поступили материалы Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Гарри Кокаи. Суд прекратил рассмотрение по данным материалам ввиду отсутствия события. Им вменялось мелкое хулиганство", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Оппозиция в Абхазии протестовала против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требовали отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.

Сухум Абхазия Сухумский городской суд
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