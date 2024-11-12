Турция планирует достичь углеродной нейтральности к 2053 году

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Турция нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2053 году, заявил на климатическом саммите COP29 в Баку турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция трансформирует ключевые отрасли экономики в соответствии с видением достижения цели "ноль выбросов" и экологически чистого развития к 2053 году", - сказал он.

По его словам, проект "ноль выбросов" вносит вклад борьбу с изменением климата. "С начала реализации проекта предотвращен выброс в атмосферу 5,9 млн тонн парниковых газов", - отметил он.

Эрдоган отметил, что с помощью национального плана действий по энергоэффективности, рассчитанного на 2024-2030 годы, Турция планирует сократить выбросы, эквивалентные 100 млн тонн углекислого газа.

Турция также нацелена на увеличение мощности ВИЭ за счет запуска новых генерирующих объектов. "Мы увеличим нашу установленную мощность ветровой и солнечной энергии с 31 тысячи МВт до 120 тысяч МВт к 2035 году. В области ядерной энергетики мы стремимся достичь мощности в 20 тысяч МВт к 2050 году", - подчеркнул турецкий президент.

Доля ВИЭ в энергетике страны достигла 59%.

Эрдоган добавил, что правительство Турции в ближайшее время направит в парламент новый законопроект о климате, который включает также систему торговли выбросами.

Управление по связям при администрации турецкого президента 12 ноября сообщило, что Турция выдвинулась на проведение 31-й конференции ООН по изменению климата в 2026 году.