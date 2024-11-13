Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кувейт хочет достичь углеродной нейтральности к 2060 году, заявил кронпринц Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах, выступая на саммите лидеров в рамках климатической конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что Кувейт создал модель экономического развития на период до 2050 года, которая основана на низких объемах выбросов парниковых газов.

"Поставлена задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого мы реализуем целый ряд стратегических проектов по сокращению выбросов углерода во всех отраслях. При этом приоритетное внимание уделяется проектам в области "чистой" энергетики. Кроме того, мы стремимся обеспечить долю солнечной энергии в энергобалансе на уровне 50% к 2050 году. В этой связи будем внедрять новые низкоуглеродные технологии и развивать долгосрочные партнерские отношения для того, чтобы использовать все возможности устойчивой энергетики", - добавил он.

По его словам, Кувейт рассчитывает на 40% сократить выбросы парниковых газов к 2040 году.

Кронпринц отметил, что Кувейт призывает развитые страны выполнять свои обязательства по рамочной конвенции и предоставлять финансовую и техническую поддержку наименее развитым странам. "Кувейт посредством Кувейтского фонда арабского экономического развития прилагает усилия для того, чтобы помогать развивающимся странам по всему миру. Мы предоставляем в этой связи кредиты и гранты на общую сумму в $27 млрд", - добавил он.