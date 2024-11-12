Общественная палата Абхазии сообщила о своих усилиях по нормализации обстановки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ситуацию в Абхазии помогли разрядить посреднические усилия, предпринятые членами Общественной палаты республики, заявила журналистам на пресс-конференции во вторник секретарь палаты Гули Кичба.

Она отметила, что "политический кризис встревожил все общество, весь народ". "Обстановка накалилась, и мы решили провести чрезвычайное заседание Общественной палаты, где было предложено сформировать рабочую группу для проведения переговоров между властями и оппозицией", - сказала Кичба.

Член Общественной палаты Эраст Агумава отметил, что "после беседы в парламенте группа переговорщиков направилась в администрацию президента, и там состоялся обстоятельный разговор".

"Президент заверил нас в том, что задержанные вечером 11 ноября будут отпущены. После разговора с президентом мы сразу же отправились на Гумистинский мост, где встретились с лидерами оппозиции и рассказали о сути разговора с главой республики. В свою очередь представители оппозиции заверили нас в том, что как только задержанных отпустят, они сразу же разблокируют Гумистинский и Эшерский мосты. (...) Все сложилось удачно: и ребят отпустили, и мосты были разблокированы", - сказал Агумава.

Член Общественной палаты, герой Абхазии Леонид Осия подчеркнул, что самое главное - это сохранить государственность Абхазии. Он отметил, что у всех было желание разрядить ситуацию, решить спорные вопросы.

"Все мы нашли компромиссное решение, не нарушая закон, пошли на определенные уступки и разрядили ситуацию", - сказал Осия и выразил надежду на то, что в дальнейшем и власть, и оппозиция постараются не доводить дело до осложнения внутриполитической ситуации.

Член Общественной палаты Низам Хапат считает, что власти и оппозиции не хватает диалога.

"Общественная палата готова выступить площадкой для переговоров", - сказал он.