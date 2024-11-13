Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Ведущий Fox News Пит Хегсет Фото: John Lamparski/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета на пост министра обороны.

"Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего", - говорится в заявлении Трампа.

По его мнению, Хегсет будет сторонником политики "Мир через силу".

Хегсет, прежде чем стать ведущим Fox News, служил в Ираке и Афганистане, а также безуспешно баллотировался в Cенат от штата Миннесота в 2012 году.