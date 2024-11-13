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Маск и Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

"Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - говорится в заявлении Трампа.

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"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей! " - цитируются в заявлении Трампа слова Маска.

Ранее Трамп пообещал упразднить Министерство образования.

В ходе предвыборной кампании он неоднократно указывал на это ведомство как на символ чрезмерного вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей.

"Я все время говорю, что умираю от желания вернуться и заняться этим. Мы в конечном счете ликвидируем федеральное министерство образования", - заявил он в сентябре во время митинга в Висконсине.

Дональд Трамп Илон Маск Вивек Рамасвами
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