Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что выдвинет кандидатуру бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ.

"Джон станет первым человеком, который когда-либо занимал обе высшие должности в разведке нашей страны", - говорится в заявлении Трампа.

Трамп также написал, что Рэтклифф будет обеспечивать "мир с помощью силы".

Должность главы ЦРУ требует утверждения Сенатом.

Рэтклифф был директором Национальной разведки США во время первого президентского срока Трампа.