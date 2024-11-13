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Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что выдвинет кандидатуру бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ.

"Джон станет первым человеком, который когда-либо занимал обе высшие должности в разведке нашей страны", - говорится в заявлении Трампа.

Трамп также написал, что Рэтклифф будет обеспечивать "мир с помощью силы".

Должность главы ЦРУ требует утверждения Сенатом.

Рэтклифф был директором Национальной разведки США во время первого президентского срока Трампа.

Дональд Трамп США Джон Рэтклифф
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