Генсовет ВТО проведет заседание для выбора главы организации 28-29 ноября

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) проведет 28-29 ноября заседание, на котором пройдут выборы нового главы организации.

К крайнему сроку подачи заявок (9 ноября) не появилось ни одного кандидата на должность генерального директора ВТО, кроме действующего руководителя Нгози Оконджо-Ивеалы, сообщается в пресс-релизе организации.

В первый день заседания генсовета она выступит с презентаций, после чего состоится сессия вопросов и ответов. Во второй день участники смогут принять решение о назначении следующего гендиректора.

Оконджо-Ивеала, которой в этом году исполнилось 70 лет, возглавила ВТО в марте 2021 года. Ее текущий срок на этом посту истекает 31 августа 2025 года.