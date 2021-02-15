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Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО), переживающая последние годы непростые времена и нуждающаяся в масштабном реформировании, выбрала нового генерального директора – им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Она стала первой женщиной на этой должности.

Генеральный совет ВТО в понедельник в ходе внеочередного заседания одобрил ее кандидатуру на должность генерального директора с 1 марта 2021 года по 31 августа 2025 года, сообщила организация.

Предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа 2020 года, не доработав год до конца своего второго срока, официально – по личным причинам. Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

Как сообщалось, изначально на пост генерального директора ВТО подали заявки представители восьми стран - Великобритании, Египта, Кении, Кореи, Мексики, Молдавии, Нигерии и Саудовской Аравии, затем претендентов осталось пятеро, потом их число сузилось до двух.

В конце октября Оконджо-Ивеала по итогам голосования группы постпредов при ВТО опередила второго претендента на пост главы ВТО – представительницу Кореи Ю Мён Хи, но США тогда выступили резко против ее кандидатуры (по сути наложив вето). Поскольку необходим консенсус при назначении, то с тех пор шли консультации между странами, которые дали результат только после вступления в должность нового президента США.

5 февраля стало известно, что представительница Южной Кореи сняла свою кандидатуру на пост нового гендиректора ВТО, а торговое представительство США выпустило заявление, в котором заявило о решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году, за время своей карьеры работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.

Кризис ВТО

"Новый генеральный директор возглавит организацию, которая нуждается в масштабном реформировании. Некоторые правила международной торговли, согласованные более 70 лет назад, уже не могут обеспечивать ее конкурентное развитие. Из-за этого подрывается стабильность рынков, растет избыточное производство, расширяется протекционизм", - прокомментировал "Интерфаксу" текущую ситуацию в ВТО экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Система разрешения споров не всегда эффективна, и тоже нуждается в ремонте. Кроме того, из-за США, заблокировавших работу апелляционного органа, работает только одно ее звено", - отметил одну из важнейших проблем внутри организации главный российский эксперт по ВТО.

Блокировка апелляционного органа и спор РФ с ЕС

Как сообщалось, из-за блокировки со стороны США назначения новых арбитров в апелляционный орган, этот важнейший механизм торговых споров не работает с декабря 2019 года. В результате в 2020 году оказалось подвешенным важнейшее решение ВТО по спору между РФ и ЕС по так называемым "энергокорректировкам", которое выиграла Россия, но ЕС обжаловал это решение в неработающей апелляции. Заморозка деятельности апелляционного органа ВТО сделала неопределенными и итоги судебного разбирательства между Россией и ЕС по третьему энергопакету (позитивные для России), которые также были оспорены в апелляционной инстанции еще в 2018 году.

Некоторые надежды на разблокировку апелляционного органа как раз связаны с новым президентом США и возможным смягчением политики администрации США в отношении ВТО.

"Развивающиеся страны борются за сохранение особых преференций – хотя среди них уже немало мировых экономических лидеров. Некоторые новые сферы – такие как электронная коммерция – давно нуждаются в специальных правилах, но переговоры идут трудно. Требует внимания экологическая повестка – в исполнении некоторых стран она грозит серьезными проблемами для торговли", - продолжает перечислять Медведков накопившиеся в ВТО проблемы.

По его словам," это лишь часть проблем, которыми придется заняться новому генеральному директору". "Цена каждой из них для мировой экономики – десятки и сотни миллиардов долларов, поэтому ставки очень высоки", - подчеркивает он.

"Хорошая новость для нового генерального директора в том, что она может получить сильную поддержку. Для постковидной экономики нужен двойной запас предсказуемости, и реформированное ВТО – один из немногих многосторонних инструментов, который может ее обеспечить", - осторожно высказался Медведков о перспективах реформирования ВТО.

Нигерия ВТО Нгози Оконджо-Ивеала

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