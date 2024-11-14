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Жителей Германии больше всего волнует миграционная политика

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Граждане Германии в преддверии парламентских выборов в феврале 2025 года больше всего интересуются миграционной политикой, сообщает в четверг газета Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov.

Так, 23% респондентов считают миграцию и политику предоставления убежища главным приоритетом для властей. В октябре такой точки зрения придерживались 32% опрошенных.

Вместе с тем, среди избирателей все больше растет интерес к экономическим вопросам. В октябре эта тема считалась приоритетной у 8% опрошенных. Теперь 14% от участников исследования придерживаются этой точки зрения.

Также 11% считают главным направлением политики защиту окружающей среды и климатические проблемы, 7% - оборону и безопасность.

Вместе с тем, если парламентские выборы проходили бы в это воскресенье, то за блок ХДС/ХСС проголосовали бы 33%, за партию "Альтернатива для Германии" - 19%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца - 15%. Затем идут партия "Союз 90/Зеленые" - 12%, и левый "Союз Сары Вагенкнехт" - 7%.

Немецкие СМИ отмечали, что среди возможных кандидатов от СДПГ на выборах глава Минобороны Борис Писториус пользуется большей популярностью, чем Шольц.

Ранее правящую коалицию покинула Свободная демократическая партия Германии. В свою очередь Шольц заявил, что хочет запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал озвученный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера организовать его в сжатые сроки.

Накануне Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а 23 февраля следующего года пройдут выборы в парламент страны.

Германия
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