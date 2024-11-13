Трамп считает, что добился максимально возможного результата на выборах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен результатами выборов, в ходе которых он одержал победу в семи "колеблющихся" штатах.

"Лучше и быть не могло", - приводят американские СМИ слова Трампа на выступлении, адресованном его однопартийцам-республиканцам.

"Мы получили значительное большинство", - сказал избранный президент США, добавив, что он победил в семи "колеблющихся" штатах "со значительным отрывом".

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. У его оппонентки, демократки Камалы Харрис - 226 голосов.

Кроме того, по результатам выборов в Конгресс, Республиканская партия получила большинство в Сенате.

Подсчет голосов по избранию членов Палаты представителей США пока продолжается, но у республиканцев высокие шансы получить большинство и в ней. Некоторые СМИ уже объявили, что по их подсчетам Республиканская партия победила и тут.