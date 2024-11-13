Байден принял Трампа в Белом доме

Дональд Трамп и Джо Байден (слева направо) Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду приехал в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом, сообщают американские СМИ.

Политики проводят переговоры в Овальном офисе.

Байден пообещал Трампу, что обеспечит плавную передачу власти следующей администрации США.

"Что же, господин избранный президент, экс-президент, Дональд: мои поздравления", - сказал Байден, приветствуя Трампа.

"Политика - это жесткий и часто - не очень приятный мир. Но сегодня здесь все прекрасно, и я ценю это", - ответил ему Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя накануне предстоящую встречу Трампа и Байдена, заявила, что американский лидер проводит ее, так как "верит в нормы".

"Это важно не только для него самого, это важно для американского народа", - подчеркнул она.

Американские СМИ отмечают, что такая встреча демонстрирует готовность сторон к "мирному переходу власти" - в отличие от событий после выборов президента США в 2020 году, когда 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия.