Байден принял Трампа в Белом доме
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду приехал в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом, сообщают американские СМИ.
Политики проводят переговоры в Овальном офисе.
Байден пообещал Трампу, что обеспечит плавную передачу власти следующей администрации США.
"Что же, господин избранный президент, экс-президент, Дональд: мои поздравления", - сказал Байден, приветствуя Трампа.
"Политика - это жесткий и часто - не очень приятный мир. Но сегодня здесь все прекрасно, и я ценю это", - ответил ему Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя накануне предстоящую встречу Трампа и Байдена, заявила, что американский лидер проводит ее, так как "верит в нормы".
"Это важно не только для него самого, это важно для американского народа", - подчеркнул она.
Американские СМИ отмечают, что такая встреча демонстрирует готовность сторон к "мирному переходу власти" - в отличие от событий после выборов президента США в 2020 году, когда 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия.