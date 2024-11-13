Поиск

Байден принял Трампа в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме
Дональд Трамп и Джо Байден (слева направо)
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду приехал в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом, сообщают американские СМИ.

Политики проводят переговоры в Овальном офисе.

Байден пообещал Трампу, что обеспечит плавную передачу власти следующей администрации США.

"Что же, господин избранный президент, экс-президент, Дональд: мои поздравления", - сказал Байден, приветствуя Трампа.

"Политика - это жесткий и часто - не очень приятный мир. Но сегодня здесь все прекрасно, и я ценю это", - ответил ему Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя накануне предстоящую встречу Трампа и Байдена, заявила, что американский лидер проводит ее, так как "верит в нормы".

"Это важно не только для него самого, это важно для американского народа", - подчеркнул она.

Американские СМИ отмечают, что такая встреча демонстрирует готовность сторон к "мирному переходу власти" - в отличие от событий после выборов президента США в 2020 году, когда 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия.

Белый дом Джо Байден Дональд Трамп США Карин Жан-Пьер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Что произошло в Вашингтоне

Новости

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });