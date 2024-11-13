Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду в Вашингтоне встретился с представителями Республиканской партии из Палаты представителей и поблагодарил их за поддержку, которую они оказали ему перед выборами главы государства, сообщает ABC News.
"Я просто хочу всех поблагодарить. Вы были невероятны", - заявил Трамп.
Кроме того, общаясь с республиканцами, политик пошутил, что мог бы остаться в Белом доме на третий срок, если окажется популярным президентом.
"Подозреваю, что больше не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента, если только вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать", - отметил Трамп. Конгрессмены рассмеялись, услышав эти слова. Американские СМИ, в свою очередь, поясняют, что в данном случае речь шла именно о шутке.
Согласно американским законам, один и тот же человек не имеет права занимать пост президента более двух раз.
В свою очередь спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон назвал Трампа "королем реваншей" и "уникальной фигурой в американской истории".
Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что во время встречи с республиканцами за закрытыми дверями Трамп в преддверии выборов спикера Палаты представителей заявил о "полной поддержке" кандидатуры Джонсона.
Выборы спикера состоятся позднее в среду.
После общения с республиканцами из Палаты представителей Трамп, как сообщалось, отправился в Белый дом для встречи с президентом Джо Байденом.