Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду в Вашингтоне встретился с представителями Республиканской партии из Палаты представителей и поблагодарил их за поддержку, которую они оказали ему перед выборами главы государства, сообщает ABC News.

"Я просто хочу всех поблагодарить. Вы были невероятны", - заявил Трамп.

Кроме того, общаясь с республиканцами, политик пошутил, что мог бы остаться в Белом доме на третий срок, если окажется популярным президентом.

"Подозреваю, что больше не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента, если только вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать", - отметил Трамп. Конгрессмены рассмеялись, услышав эти слова. Американские СМИ, в свою очередь, поясняют, что в данном случае речь шла именно о шутке.

Согласно американским законам, один и тот же человек не имеет права занимать пост президента более двух раз.

В свою очередь спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон назвал Трампа "королем реваншей" и "уникальной фигурой в американской истории".

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что во время встречи с республиканцами за закрытыми дверями Трамп в преддверии выборов спикера Палаты представителей заявил о "полной поддержке" кандидатуры Джонсона.

Выборы спикера состоятся позднее в среду.

После общения с республиканцами из Палаты представителей Трамп, как сообщалось, отправился в Белый дом для встречи с президентом Джо Байденом.