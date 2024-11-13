Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп и сенатор Марко Рубио Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп приступил к формированию кабинета министров и руководящего состава администрации, прежде чем вступить в должность главы государства.

Ему предстоит назначить руководителей 15 правительственных учреждений, которые должны быть утверждены Сенатом, а также сотрудников на другие высшие административные посты. На сегодняшний день Трамп уже определился с кандидатами на ряд глав министерств и ведомств.

На пост советника президента по нацбезопасности Трамп предложил кандидатуру Майка Уолтца, который призывает Европу сделать больше для поддержки Украины, а также был ярым критиком вывода войск администрацией Байдена из Афганистана в 2021 году.

На пост государственного секретаря выдвинут сенатор Марко Рубио. Axios характеризовал его как "ястреба во внешней политике". В апреле этого года он проголосовал против выделения помощи Киеву и "призвал Украину к переговорам о прекращении конфликта с Россией, даже если это будет означать сохранение за Москвой части украинской территории", напомнило издание.

В то же время сенатор выступает против нормализации отношений с Кубой и известен жесткой позицией в отношении Китая и Ирана. CNN отмечает "богатый опыт" Рубио, который является членом сенатских комитетов по разведке и по международным отношениям.

Главой Минобороны Трамп предложил назначить Пита Хегсета, который в настоящее время является соведущим программы "Fox & Friends Weekend". По оценке издания The Hill, выбор Хегсета "стал неожиданностью даже для некоторых союзников Трампа", поскольку не рассматривался в качестве кандидата на этот пост.

Но Трамп в Хегсете, скорее всего, видит преданного ему человека. В время первого президентского срока у Трампа с оборонным ведомством складывались "непростые отношения", отмечает CNN. Телеканал напоминает, что Трамп "враждовал со своим первым министром обороны Джеймсом Мэттисом, который подал в отставку в знак протеста после того, как президент Трамп объявил о немедленном выводе американских войск из Сирии".

Кристи Ноэм выдвинута Трампом на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ). The Hill называет ее "верным союзником Трампа" и считает, что она поможет президенту контролировать иммиграционные процессы.

Главой пограничной службы, входящей в состав МВБ, Трамп предложил назначить Тома Хомана - бывшего директора иммиграционной и таможенной службы. Трамп отметил, что ему будет поручено бороться с иммиграцией и контролировать "южную границу, северную границу, всю морскую и авиационную безопасность".

Агентство по охране окружающей среды может возглавить Ли Зельдин - бывший конгрессмен от Нью-Йорка и кандидат в губернаторы, который был ярым защитником Трампа во время его первого процесса по импичменту в 2020 году.

Трамп упомянул юридическое образование Зельдина, что, по мнению The Hill, "является признаком того, что он, вероятно, будет настаивать на том, чтобы Агентство по охране окружающей среды отменило экологические нормы".

Директором ЦРУ Трамп хочет видеть Джона Рэтклиффа - бывшего главу Национальной разведки в предыдущей администрации Трампа, который, выдвигая кандидатуру Рэтклиффа, назвал его "борцом за правду и честность в отношении американской общественности".

Кроме того, Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США при ООН, выдвинув Элиз Стефаник, которая при отсутствии большого дипломатического опыта является в то же время "ярым критиком ООН и верным союзником Израиля", пишет The Hill.

Главой администрации Белого дома может стать Сьюзи Уайлс, которая последние два года участвовала в предвыборной кампании Трампа и пользуется большим уважением как политический деятель.