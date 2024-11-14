Байден попросил помощи Трампа в решении вопроса с заложниками ХАМАС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден попросил избранного главу государства Дональда Трампа вместе поработать над вопросом освобождения заложников ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios.

"Во время двухчасовой встречи в среду президент Байден попросил избранного президента Трампа работать сообща, чтобы добиться прекращения огня и соглашения о заложниках между Израилем и ХАМАС", - говорится в статье портала.

По данным источников Axios, Байден в среду также встречался с семьями американских заложников ХАМАС.

Как сообщил собеседник портала, президент США сказал им, что он и Трамп согласились с тем, что проблема с заложниками является неотложной и что они хотят попытаться решить ее до 20 января.

При этом, по словам источников, семьи американских заложников попросили о встречах со многими из недавно назначенных членов команды Трампа с целью заставить их немедленно заняться вопросом.

Израильские официальные лица заявляют, что ХАМАС по-прежнему удерживает в секторе Газа 101 заложника. Считается, что по меньшей мере 50 из них живы.

В субботу из-за отсутствия прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа Катар объявил о приостановке посреднических усилий.

Катарские власти заявили, что возобновят усилия, когда Израиль и ХАМАС покажут готовность завершить конфликт.

С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре. Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.