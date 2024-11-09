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Катар приостановил посреднические усилия по заключению перемирия между Израилем и ХАМАС

МИД Катара опроверг сообщения о том, что власти страны попросили руководство ХАМАС покинуть офис в Дохе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Из-за отсутствия прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа Катар приостановил посреднические усилия, говорится в сообщении МИД страны в субботу.

"Посреднические усилия Катара в переговорах между Израилем и ХАМАС в настоящий момент приостановлены", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в социальной сети.

Отмечается, что Катар десять дней назад уведомил все стороны, что приостановит участие в переговорном процессе, если не увидит прогресса.

Теперь же катарские власти заявили, что возобновят усилия, когда Израиль и ХАМАС покажут готовность завершить конфликт.

Также в заявлении МИД Катара отмечается, что сообщения некоторых СМИ об окончательном отказе Дохи от посреднической роли, а также о том, что власти страны якобы попросили руководство ХАМАС покинуть офис в Дохе, являются ложными.

Катар выступает посредником в переговорах вместе с США и Египтом.

С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.

Израиль Газа Катар ХАМАС
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