Поиск

США ввели санкции против компаний, физлиц и судов, связанных с КСИР и хуситами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США ввела санкции против 26 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с сирийской компанией, финансировавшей Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и йеменских хуситов, сообщил Минфин США.

В частности, под санкции попали 11 танкеров, часть из которых ходит под флагами Ирана, Панамы и Барбадоса.

По утверждению Минфина США, все затронутые санкциями граждане, компании и суда имеют отношение к сирийской компании Qatirji, которая "получила сотни миллионов долларов дохода через продажу иранской нефти в Сирию и Китай", направив их КСИР и хуситам.

Иран КСИР Минфин США Qatirji Сирия хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

Глава МВД Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с Россией

Bloomberg сообщил о подготовке большого пакета санкций ЕС против России к началу 2025 года

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Уолл-стрит закрылась без единой динамики
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });