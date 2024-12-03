США ввели санкции против 35 юрлиц и судов за транспортировку иранской нефти

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США внес 35 юридических лиц и судов, связанных с перевозкой иранской нефти, в санкционные списки по Ирану.

"США вводят санкции в отношении 35 юридических лиц и судов, которые играют важную роль в незаконной транспортировке иранской нефти на зарубежные рынки", - сообщило министерство.

"Иран продолжает направлять доходы от торговли нефтью на развитие своей ядерной программы, на технологии создания баллистических ракет и БПЛА, а также на спонсирование региональных террористических группировок, что представляет риск еще большей дестабилизации региона", - заявил и.о. замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит.

Под санкции попали суда под флагами различных стран, перевозящие нефть, в том числе самого Ирана, Гондураса, Белиза и Панамы. В санкционные списки включены компании из ОАЭ, Панамы, Индии, КНР и ряда других стран. В частности, санкции ввели против украинской компании Lightship Management Ltd.

В октябре Минфин США ввел санкции против пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты, выручка от продажи которых, по данным американских властей, шла, в том числе, на финансирование хуситов и их атак на Ближнем Востоке.

Санкции были наложены на Changtai Shipping Ltd и ее танкер Kapok, на Motionavigations Ltd и ее танкер Kukki (обе компании зарегистрированы на Маршалловых островах), а также на Indo Gulf Ship Management LLC из ОАЭ, являвшееся оператором последнего судна.

Также в SDN-List включены зарегистрированные в ОАЭ Eco Max Trading FZE, Eco Max FZE и связанные с ними танкеры Marbel, Trophy, Onyx, Liana, Gratia и Juvenis.

Кроме того, персональные санкции введены против руководителя и бенефициара Motionavigations Ltd, Eco Max FZE и Eco Max Trading FZE - гражданина Украины Евгения Скрябина, проживающего в ОАЭ, а также против топ-менеджмента Indo Gulf Ship Management граждан Индии Рахула Раттанлала Варику (Rahul Rattanlal Warikoo Rattanlal) и Дипанкара Мохана Кеота (Dipankar Mohan Keot).