В Пентагоне заявили об обеспокоенности военными возможностями хуситов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы за прошедшие шесть месяцев смогли продемонстрировать значительные возможности их военного арсенала, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте.

"Я инженер и физик, и всю свою карьеру занимался ракетами. Я шокирован тем, что, как я видел, сделали хуситы за последние шесть месяцев", - заявил он.

По его словам, возможности мятежников "начинают пугать".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Несколько дней назад мятежники атаковали два эсминца США, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов отмечали, что военные перехватили минимум восемь БПЛА, пяти противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельных крылатых ракеты. О пострадавших и ущербе при обстреле не сообщалось.