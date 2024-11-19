Хуситы завили о ракетном ударе по судну в Красном море

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по судну в Красном море, заявил в соцсети представитель мятежников генерал Яхья Сари.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, целью которой стало судно Anadolu S в Красном море, с применением баллистических и противокорабельных ракет, - заявил он. - Попадание по судну было точным".

По его словам, судно подверглось нападению в связи с тем, что "оно не отреагировало на предупреждения представителей йеменских ВМС, а владеющая им компания нарушила запрет о заходе в порты оккупированной Палестины".

По данным AP, хуситы атаковали это судно 18 ноября. Оно следовало под флагом Панамы через Красное море и Аденский залив.