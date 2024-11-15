В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В оппозиции Абхазии заявляют, что намерены добиваться отставки президента республики Аслана Бжании.

"Сейчас территорию вокруг комплекса правительства Бжании контролируют протестующие. Президент покинул здание своей администрации вместе с охраной", - сообщил "Интерфаксу" один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия.

"Думаю, что теперь мы будем добиваться отставки нынешнего президента Абхазии", - сказал он.

"Хочу особо подчеркнуть, что сегодняшние события никак не связаны с отношениями Абхазии и России. У нас в республике нет ни одного человека с антироссийскими взглядами. Все, что происходит - это внутреннее дело республики и спровоцировано исключительно антинародными действиями нынешней власти", - заявил Какалия.

Перед протестующими выступил лидер оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц. "Это не антироссийская акция. Россия наш единственный стратегический партнер и гарант безопасности. У нас нет никаких претензий к России. У нас вызывает недовольство действия руководства Абхазии. Однако некоторые провокаторы пытаются представить все так, будто тут собрались антироссийские силы", - заявил Барциц.

В эти минуты, передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся у комплекса правительственных зданий республики участники митинга скандируют "Россия, Россия!", размахивая российскими и абхазскими флагами.

Главврач скорой помощи Сухума заявил о двух пострадавших при столкновениях сторонников оппозиции и силовиков во время волнений у здания парламента Абхазии.

По предварительным данным, депутаты Народного собрании покинули здание парламента. Ранее сообщалось, что президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб также покинули здание правительства.

На переговоры с протестующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.

Участники митинга разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента.