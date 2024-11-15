У здания парламента Абхазии в стычках пострадали два человека

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главврач скорой помощи Сухума заявил о двух пострадавших при столкновениях сторонников оппозиции и силовиков во время беспорядков у здания парламента Абхазии.

По предварительным данным, депутаты Народного собрании покинули здание парламента.

На переговоры с протестующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.

Участники беспорядков разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента.

Ранее сообщалось, что президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб также покинули здание правительства.