У здания парламента Абхазии в стычках пострадали два человека
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главврач скорой помощи Сухума заявил о двух пострадавших при столкновениях сторонников оппозиции и силовиков во время беспорядков у здания парламента Абхазии.
По предварительным данным, депутаты Народного собрании покинули здание парламента.
На переговоры с протестующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.
Участники беспорядков разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента.
Ранее сообщалось, что президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб также покинули здание правительства.