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Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии
Фото: РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Возле парламента Абхазии начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками, охраняющими здание Народного собрания.

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют провести заседание парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения с РФ. Участники акции протеста протаранили часть ограждения с помощью грузового автомобиля и проникли на территорию переднего двора парламента.

Силовики, охраняющие комплекс правительственных зданий, применили слезоточивый газ против сторонников оппозиции. Протестующие пока не предпринимают действий по проникновению в здание Народного Собрания.

Ранее в пятницу спикер Народного собрания Лаша Ашуба сообщил об отмене заседания парламента, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня. 13 депутатов проголосовали за утверждение повестки, четверо против, двое воздержались. На заседании присутствовал 21 депутат из 35.

Оппозиция выступает против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Власти страны усилили охрану комплекса правительственных зданий, в том числе и здания парламента республики.

Абхазия
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