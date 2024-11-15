Протестующие в Абхазии проникли на территорию парламента республики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие у парламента Абхазии разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед парламентом и у администрации президента республики.

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют провести заседание парламента и отклонить ратификацию соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Ранее к участникам протестной акции вышел начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Он пообещал передать требования оппозиционеров президенту республики Аслану Бжания.

В пятницу спикер Народного собрания Лаша Ашуба сообщил об отмене заседания парламента, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня. 13 депутатов проголосовали за утверждение повестки, четверо против, двое воздержались. На заседании присутствовал 21 депутат из 35.

Власти республики усилили охрану комплекса правительственных зданий, в том числе и здания парламента республики.

Также сообщалось о столкновениях между протестующими и силовиками, охраняющими комплекс правительственных зданий. Сотрудники правоохранительных органов применили против оппозиционеров слезоточивый газ.