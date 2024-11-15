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Глава Валенсии признал совершенные ошибки во время наводнений

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава администрации автономного сообщества Валенсия Карлос Масон признал, что совершил ошибки при принятии решений во время разрушительных наводнений, которые привели к гибели более 220 человек, пишет El Pais.

"Я не буду отрицать, что были ошибки", - cказал он и добавил, что не собирается "уклоняться от ответственности". Он также принес извинения, в частности, за задержку оказания помощи пострадавшим.

При этом, глава Валенсии подчеркнул, что это были "наихудшие наводнения, с которыми сталкивалась Испания с 1962 года".

В конце октября ливневые дожди привели к наводнениям в Валенсии и соседних регионах, жертвами стихии стали более 220 человек. Многие жители Испании обвиняли местные власти в недостаточно эффективных мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихии районам. СМИ связывают большое число жертв с тем, что многие испанцы были в не курсе того, что из-за ливней многие реки вышли из берегов, и поэтому не предприняли никаких мер предосторожности.

Последствия наводнений в Испании

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Валенсия Испания Карлос Масон
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