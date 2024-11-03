Число жертв наводнений в Испании достигло 214

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Наводнения, спровоцированные проливными дождями, привели в Испании к гибели 214 человек, сообщила газета Vanguardia.

Власти не исключают, что это число еще вырастет, так как поисково-спасательные работы в пострадавших от стихии районах не завершены.

Больше всего людей погибло в автономном сообществе Валенсия - 210 человек, три человека - в автономном сообществе Кастилья-Ла-Манча и еще один - в провинции Малага.

В субботу поступала информация о 211 погибших.