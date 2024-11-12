На части территории Испании объявили о риске новых стихийных бедствий

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Валенсии, Каталонии и Балеарских островов объявили повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий, передает EFE.

По прогнозам, там ожидаются сильные ливни, высокие волны и мощные порывы ветра.

В Валенсии все еще продолжаются восстановительные работы и уборка после октябрьских наводнений, вызванных мощными ливнями. В октябре жертвами стихии стали более 220 человек. Многие жители Испании обвиняли местные власти в недостаточно эффективных мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихии районам.