Поиск

В Испании выделят еще 3,8 млрд евро на помощь пострадавшим от наводнений

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении нового пакета помощи объемом 3,8 млрд евро пострадавшим при разрушительных наводнениях на востоке страны, сообщают европейские СМИ.

Неделю назад испанское правительство выделило 10,6 млрд евро 78 муниципалитетам, 75 из которых находятся в Валенсийском сообществе, два - в Кастилии-Ла-Манче и один - в Андалусии.

Санчес пообещал задействовать "все необходимые механизмы", чтобы оказать поддержку затронутым стихией регионам. Он отметил, что правительство будет продолжать эту работу, чтобы "восстановить нормальную жизнь в пострадавших районах".

"Правительство делает то, что должно. А мы должны восстановить после этой трагедии экономическую и социальную активность", - подчеркнул премьер.

В конце октября ливневые дожди привели к наводнениям в автономном сообществе Валенсия и соседних регионах, жертвами стихии стали более 220 человек. Многие жители Испании обвиняли местные власти в недостаточно эффективных мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихии районам.

Последствия наводнений в Испании

8
Валенсия Педро Санчес Испания Андалусия Кастилия-Ла-Манча
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });