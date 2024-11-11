В Испании выделят еще 3,8 млрд евро на помощь пострадавшим от наводнений

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении нового пакета помощи объемом 3,8 млрд евро пострадавшим при разрушительных наводнениях на востоке страны, сообщают европейские СМИ.

Неделю назад испанское правительство выделило 10,6 млрд евро 78 муниципалитетам, 75 из которых находятся в Валенсийском сообществе, два - в Кастилии-Ла-Манче и один - в Андалусии.

Санчес пообещал задействовать "все необходимые механизмы", чтобы оказать поддержку затронутым стихией регионам. Он отметил, что правительство будет продолжать эту работу, чтобы "восстановить нормальную жизнь в пострадавших районах".

"Правительство делает то, что должно. А мы должны восстановить после этой трагедии экономическую и социальную активность", - подчеркнул премьер.

В конце октября ливневые дожди привели к наводнениям в автономном сообществе Валенсия и соседних регионах, жертвами стихии стали более 220 человек. Многие жители Испании обвиняли местные власти в недостаточно эффективных мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихии районам.