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В абхазской оппозиции заявили, что Бжания взял время на раздумья об отставке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представитель абхазской оппозиции заявил, что президент страны Аслан Бжания не дал конкретного ответа на требование о своей отставке.

"Бжания сказал, что ему необходимо время на раздумье", - сказал журналистам представитель образованного оппозицией координационного совета, бывший заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

Объединенная оппозиция, захватившая комплекс правительственных зданий в Абхазии, создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Спикер парламента Лаша Ашуба после встречи с президентом Бжанией сообщил представителям координационного совета о результатах переговоров с главой республики.

Протест оппозиции в Абхазии

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Аслан Бжания Абхазия Лаша Ашуба
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