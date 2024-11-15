В абхазской оппозиции заявили, что Бжания взял время на раздумья об отставке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представитель абхазской оппозиции заявил, что президент страны Аслан Бжания не дал конкретного ответа на требование о своей отставке.

"Бжания сказал, что ему необходимо время на раздумье", - сказал журналистам представитель образованного оппозицией координационного совета, бывший заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

Объединенная оппозиция, захватившая комплекс правительственных зданий в Абхазии, создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Спикер парламента Лаша Ашуба после встречи с президентом Бжанией сообщил представителям координационного совета о результатах переговоров с главой республики.