Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиция и часть депутатов парламента направили группу переговорщиков к президенту Абхазии Аслану Бжании.

"Нынешнему президенту будет передано требование уйти в отставку. В республике должны пройти внеочередные президентские выборы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.

"Естественно, что в отставку также должны подать вице-президент и премьер-министр республики", - подчеркнул он.

По словам лидера оппозиции, "сейчас народ контролирует здания администрации президента и парламента Абхазии, а также государственное телевидение".