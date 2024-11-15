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Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиция и часть депутатов парламента направили группу переговорщиков к президенту Абхазии Аслану Бжании.

"Нынешнему президенту будет передано требование уйти в отставку. В республике должны пройти внеочередные президентские выборы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.

"Естественно, что в отставку также должны подать вице-президент и премьер-министр республики", - подчеркнул он.

По словам лидера оппозиции, "сейчас народ контролирует здания администрации президента и парламента Абхазии, а также государственное телевидение".

Абхазия Аслан Бжании Адгур Ардзинба
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