В Абхазии заверили, что политический кризис не отразится на туристах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Министерстве туризма Абхазии заверили, что внутриполитические процессы, происходящие в республике, никак не отразятся на отдыхе туристов.

"Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке", - говорится в пресс-релизе ведомства.

15 ноября абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме и потребовала отставки президента Абхазии Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Российские МИД и Минэкономразвития рекомендовали согражданам отказаться от поездок в Абхазию. Минэкономразвития рекомендовало турбизнесу перестать продавать туда путевки.

По данным АТОР, сейчас в Абхазии отдыхают около 8 тысяч россиян, больше половины из них - самостоятельные туристы.