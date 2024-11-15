Поиск

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии
Участники беспорядков в Сухуме в здании администрации президента
Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики.

Они вывесили над входом в Народное Собрание флаги Абхазии и России.

Ранее в абхазской оппозиции сообщили "Интерфаксу", что Аслан Бжания вместе с охраной покинул здание администрации президента республики. Протестующие у парламента Абхазии сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжания.

В свою очередь пресс-служба президента Абхазии сообщила, что он в настоящее время находится в Сухуме, предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике. "А. Бжания работает в Сухуми, ведет диалог с различными силами в республике с целью стабилизации обстановки", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Абхазии.

В администрации президента Абхазии ранее подтвердили, что готовится документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии". В пресс-службе президента Абхазии сообщили "Интерфаксу" в пятницу, что "такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике".

Протест оппозиции в Абхазии

7
Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

Протестующие в Абхазии проникли на территорию парламента республики

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });