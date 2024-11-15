Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Участники беспорядков в Сухуме в здании администрации президента Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики.

Они вывесили над входом в Народное Собрание флаги Абхазии и России.

Ранее в абхазской оппозиции сообщили "Интерфаксу", что Аслан Бжания вместе с охраной покинул здание администрации президента республики. Протестующие у парламента Абхазии сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжания.

В свою очередь пресс-служба президента Абхазии сообщила, что он в настоящее время находится в Сухуме, предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике. "А. Бжания работает в Сухуми, ведет диалог с различными силами в республике с целью стабилизации обстановки", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Абхазии.

В администрации президента Абхазии ранее подтвердили, что готовится документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии". В пресс-службе президента Абхазии сообщили "Интерфаксу" в пятницу, что "такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике".